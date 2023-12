Catania, Precetto natalizio Polizia di Stato nella chiesa dei santi Cosma e Damiano

A impreziosire l'evento la partecipazione dei bambini della parrocchia e dell’oratorio “San Filippo Neri”

Ieri mattina, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, si è tenuto il tradizionale Precetto natalizio della Polizia di Stato. Alla cerimonia religiosa – officiata dal cappellano della Polizia di Stato, Padre Salvatore Interlando e animata dal coro dell’ANPS – ha preso parte anche il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi raccogliendo l’invito del Questore Giuseppe Bellassai. Presenti i funzionari della Questura e delle Specialità con il personale dipendente, unitamente ai funzionari in pensione – tra i quali Prefetti e Questori in congedo – le organizzazioni sindacali, l’ANPS e i familiari delle vittime del dovere.

A impreziosire il Precetto anche la partecipazione dei bambini della parrocchia e dell’oratorio “San Filippo Neri” che hanno letto alcuni pensieri, tra i quali una frase di Don Pino Puglisi, ricevendo dal Questore e dai poliziotti alcuni doni natalizi.

Un Natale ancora più sentito

Il Questore Bellassai, nel ringraziare i presenti e formulare gli auguri di buone feste, ha sottolineato che “il Natale è per il mondo cattolico una festività carica di significati profondi. Il contesto attuale, caratterizzato da guerre e tensioni ne fa, se possibile, una ricorrenza ancor di più importante. La celebrazione del Precetto, si pone pertanto come occasione preziosa per scoprire la forza dell’unità e della solidarietà; momento per riflettere sui valori intramontabili di pace e giustizia”.