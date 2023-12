Lascia soli i figlioletti per comprare i regali di Natale: al ritorno li trova morti nel rogo di casa

Intrappolati nella propria abitazione andata a fuoco sono 4 fratellini tra i 2 e i 13 anni insieme al cuginetto di 11

Una tragedia immane, anzi, il peggiore incubo di Natale, roba che neanche la lucubre penna di Stephen Kin. Capita in Arizona, negli USA, dove a perdere la vita, intrappolati nella propria abitazione presa d’assalto dalle fiamme di un incendio, sono 4 fratellini tra i 2 e i 13 anni insieme a cuginetto di 11. Ma è ricostruendo la vicenda che si apprende quanto sconcertante sia stata la dinamica.

Una leggerezza pagata cara

L’incendio difatti, è scoppiato poco prima delle 17 di sabato, ora locale, mentre i cinque minori erano da soli al piano superiore dell’abitazione. Secondo quanto riferito agli investigatori dal padre dei bambini, lo stesso è rimasto assente per circa 2 ore e mezza per fare la spesa e comprare i regali di Natale. A rivelare che i piccoli erano rimasti orfani della madre, e che di loro si occupava il papà sono stati i residenti in zona, che hanno aggiunto come spesso l’uomo era costretto a lasciarli soli per lavoro e commissioni. “L’ho visto con i bambini ad una festa di compleanno una settimana prima e mi è sembrato un padre amorevole e sicuramente non avrebbe mai voluto che accadesse” ha testimoniato una residente.

Intrappolati

L’incendio, che ha devastato la casa a due piani sul fiume Colorado sabato pomeriggio carbonizzando i quattro bambini di 2, 4, 5 e 13 anni e il cugino di 11 anni, stando alle indagi preliminari sembra essersi sviluppato nell’ingresso al piano inferiore. Ciò avrebbe reso impossibile ai bambini scappare dalla camera da letto al piano superiore in cui si trovavano. In poco tempo pare che si sia propagato lungo l’unica scala della casa bloccando la loro fuga. Tutte e cinque le vittime sono state trovate nella stessa camera da letto al piano superiore dove forse si erano rifugiate per cercare di scappare a fumo e fiamme.

Soccorsi vani

Ad prestare per primi gli aiuti sono stati i vicini di casa. Nonostante abbiano fatto del loro meglio per entrare e spegnere le fiamme non sono riusciti nell’impresa di salvare le cinque vite. Quando hanno visto il fumo uscire dalle finestre, hanno chiamato i soccorsi cercando però anche di salire verso il piano superiore con delle scale e gettare acqua, ma purtroppo senza esito. In corso le indagini per fare maggiore chiarezza sulla terribile tragedia di Natale.