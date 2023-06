Catania, campetti di calcio e basket per i bambini del quartiere Trappeto Nord – FOTO

Piazza Montana nel quartiere Trappeto Nord cambia aspetto con i lavori di riqualificazione della zona. Due campi per lo sport.

Stamattina in piazza Beppe Montana, situata nel quartiere Trappeto Nord di Catania, tristemente nota per le retate antidroga e gli arresti connessi, intitolata all’omonimo Commissario di polizia ucciso dalla mafia, sono state consegnate le opere realizzate, quali: campetto di calcio, basket, panche smart e aree verdi.

Lavori che rientrano nel progetto dell’amministrazione comunale di Catania, avviati due anni fa per la riqualificazione di aree e piazze denominata “Catania Spazio e Sport”. Stamani erano presenti alla consegna delle opere il primo cittadino Enrico Trantino e l’assessore allo Sport Sergio Parisi.

Foto di Davide Anastasi



Foto di Davide Anastasi

Foto di Davide Anastasi

Foto di Davide Anastasi

Foto di Davide Anastasi

Foto nuovi campi quartiere Trappeto Nord

Foto di Davide Anastasi

Foto di Davide Anastasi

Foto di Davide Anastasi

Foto di Davide Anastasi

Foto di Davide Anastasi

Foto di Davide Anastasi

Foto di Davide Anastasi

Tanti bambini hanno subito invaso i campi sportivi pronti a giocare in aree al sicuro e non in strada in una delle zone con il più alto tasso di dispersione scolastica. Quello che era solo un terreno abbandonato con case popolari, oggi è un’opera completata che segna un inizio di legalità e rilancio per il quartiere.

Scatti realizzati da Davide Anastasi