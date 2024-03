Catania, violenta rissa al Caffé Europa: locale devastato

Scatenata all'interno del locale, la lite è poi continuata fuori

Nella serata di ieri, domenica 24 marzo, è scattata una maxi rissa all’interno (e poi all’esterno) di un bar di Catania. Parliamo del famoso Caffè Europa, locale devastato da diversi giovani che, per motivi ancora da chiarire, hanno iniziato a tirarsi tra loro sedie e tavolini.

A causa di quanto accaduto, il traffico nella zona di piazza Europa ha subito diversi disagi. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire al meglio quanto successo nella sera di domenica 24 marzo all’interno e all’esterno del Caffè Europa.

Catania, maxi rissa al Caffè Europa: la ricostruzione

Primo uno scambio di insulto, poi una vera e propria rissa è scoppiata all’interno del Caffè Europa, noto bar situato in una zona centrale di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, la maxi rissa avrebbe coinvolto una ventina di giovani, che avrebbero fatto uso di tavolini e sedie per colpirsi tra loro. Una volta arrivate le forze dell’ordine sul posto, i giovani hanno fatto sparire le loro tracce e sono in corso delle indagini per risalire a quanto accaduto. Intanto, il traffico in Piazza Europa ha subito notevoli difficoltà e il locale risulta essere stato devastato dalla rissa.