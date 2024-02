Catania, tenta di rubare auto ma viene scoperto dalla Polizia: denunciato 39enne

Il pluripregiudicato rintracciato grazie all'identikit fornito da un testione

Si trovava in via Macallè a Catania, dove, stando a quanto riferito da un cittadino, vestito di nero e incappucciato un uomo aveva forzato una macchina posteggiata. Credeva di averla fatta franca il 39enne pluripregiudicato catanese, ma evidentemente non aveva ancora fatto i conti con la Polizia, impegnata nel quotidiano controllo del territorio cittadino. E’ stato proprio grazie all’identikit fornito dal testimone che il ladro è stato prima fermato e poi perquisito dagli agenti. Addosso aveva un martelletto frangivetro, un coltellino multiuso e un coltello a serramanico con lama da 7 centimetri. Tra gli oggetti adatti ai furti anche un “OBD”, un lettore dei sistemi diagnostici, utilizzato per bypassare i congegni di protezione elettronici dell’autovettura.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Indagato

Con gli strumenti rinvenuti, il 39enne era riuscito ad infrangere il vetro della vettura e a rimuovere le coperture plastiche sotto al piantone per poter accedere alla centralina. Era praticamente sul punto di mettere in moto il veicolo quando, evidentemente disturbato nella sua azione criminosa, ha preferito recedere dal suo intento, cercando di eludere un eventuale intervento delle Forze di polizia. Condotto presso gli uffici della Questura è adesso indagato per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere. Sequestrati e posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria tutti gli oggetti rinvenuti.