Catania, le foto della “San Silvestro a Mare”: tuffo anche per l’astronauta Parmitano

Grande partecipazione per l’ultimo tuffo dell’anno alla San Silvestro a Mare manifestazione arrivata alla sua sessantunesima edizione, dopo due anni di assenza, per la pandemia covid.

150 i partecipanti di varie categorie hanno dato spettacolo nel piccolo porticciolo di Ognina, con tanto pubblico incuriosito in un 31 dicembre 2022, dalla temperatura primaverile.

Ospite d’eccezione l’astronauta, Luca Parmitano.

Tante categorie under e over 40, le batterie giovanili e lo spettacolo con i diversamente abili che non si sono risparmiati.

Nella gara regina vince Riccardo Torrisi dopo una gara tirata fino all’ultimo metro a cornice di una giornata di sport e di condivisione aspettando l’arrivo del nuovo anno buon 2023.

Foto di Davide Anastasi