Scuola, sciopero nazionale degli studenti: cori e striscioni a Catania contro il Governo Meloni

Gli studenti protestano contro il Governo Meloni: il corteo da piazza Roma per poi proseguire lungo la via Etnea. Il "no" deciso all'alternanza scuola-lavoro: "Non vogliamo più contare vittime"

Anche a Catania, gli studenti scendono in piazza, come in molte altre città italiane oggi per lo sciopero nazionale degli studenti contro il Governo Meloni.

Gli studenti catanesi hanno partecipato alla mobilitazione nazionale, con un corteo partito questa mattina, intorno alle ore 9:30 da Piazza Roma per poi proseguire lungo la via Etnea.

La voce degli studenti catanesi contro il Governo Meloni

“Siamo in piazza per opporci a tre temi principali che sono quelli del nuovo governo, della guerra e soprattutto dell’alternanza scuola lavoro che secondo noi va riformata. Ha spiegato una studentessa he che ha aggiunto -. Solo lo scorso anno, infatti, tre giovani ragazzi (Lorenzo, Giuseppe e Giuliano) sono morti sul posto di lavoro durante il periodo di alternanza.

Le ragioni del “no”, i temi dibattuti dai giovani dentro e fuori i banchi di scuola

“Noi ci opponiamo ad un sistema che ci vuole sfruttati ed a un governo razzista che va a finanziare le guerre. Guerre che sotto gli occhi di tutti sono imperialiste, ovvero per i grandi potenti e non per chi realmente abita i territori. Infine, vogliamo un sistema scolastico che parta da noi e dalle nostre esigenze. Insomma, un sistema fatto a misura di noi studenti.

Non ci troviamo d’accordo con l’attuale governo né con quello precedente. Il governo Meloni, infatti, così come il governo Draghi sta continuando a tagliare fondi alla sanità ed all’istruzione finanziando, invece, le guerre.”

Antonio Licitra