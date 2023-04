Catania, seduta sotto la pioggia al “Massimino”. E Litteri parla del suo futuro

Inizia la preparazione della gara di domenica contro la Real Aversa per la formazione di mister Ferraro

Archiviato il pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Sancataldese, il Catania è tornato ad allenarsi questo pomeriggio al “Massimino“.

Sotto la pioggia per gran parte della seduta, i ragazzi di mister Ferraro non si sono risparmiati, affrontandosi poi nella classica partitella finale a mezzo campo a suon di giocate, gol e contrasti duri.

Massima concentrazione e intensità, quindi, in vista della prossima gara, che vedrà di scena gli etnei in terra campana contro la Real Aversa.

Litteri: “Adesso sto bene, è la stagione peggiore della mia carriera”

Al termine dell’allenamento, lo sfortunato bomber ‘marca Liotru’ Gianluca Litteri è intervenuto in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti.

“Sicuramente vorrei giocare di più – esordisce il numero 9 – mi sto allenando e finalmente sto bene. Mi servirebbe minutaggio, però sono a disposizione del mister e sarà lui a decidere se giocherò o meno. Siamo tanti, si tratta di scelte tecniche: ha preferito altri a me finora, non è un problema. La mia condizione? Difficile quantificarla in percentuale, l’importante è che stia bene ma devo riprendere la massima forma. In così poco tempo, per uno come me ritrovarla non è facile. Il mio futuro? Valuterà la società. È un punto interrogativo al momento, probabilmente è l’annata peggiore della mia carriera. Devo stare tranquillo ed allenarmi”.

“La poule scudetto? Avrò sicuramente più occasioni, se il mister mi chiama mi farò trovare pronto – prosegue Litteri – Domenica scorsa è stato un blackout generale, poi ci sono degli episodi che capitano nelle partite e basta.

La mia firma col Catania? Un’emozione indescrivibile, realizzavo il sogno di una vita. Vivere e giocare con la maglia della mia città è un emozione inspiegabile. È stato emozionante ricevere gli applausi nonostante la mia stagione difficile. La promozione? Non nascondo di essermi commosso, è stato tutto fantastico: bisogna viverla per capirla. Cosa sogno per il Catania? Da tifoso il massimo che si possa sperare per la propria squadra. Bisogna creare un ambiente positivo anche in vista della prossima stagione”.