Catania, sequestri di veicoli e denunce penali per incivili che gettano rifiuti in strada

Undici persone sorprese da agenti e ispettori del reparto ambientale della Polizia Municipale nell'azione di gettare rifiuti in strada.

Sequestro del veicolo e deferimento all’Autorità Giudiziaria con le relative conseguenze penali per undici persone a Catania, sorprese da agenti e ispettori del reparto ambientale della Polizia Municipale e con il determinante aiuto delle telecamere, dell’incivile azione di gettare rifiuti in strada. In esecuzione delle direttive del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alla polizia locale Alessandro Porto e della specifica disposizione del comandante Stefano Sorbino, venerdì scorso, in via XXXI Maggio, nei pressi del viale Mario Rapisardi, una pattuglia della Polizia Locale ha identificato una persona che a bordo di una moto ape si accingeva ad abbandonare sul bordo della strada notevoli quantitativi di rifiuti in legno, contribuendo a formare una vera a propria mini-discarica abusiva.

L’uomo è stato denunciato a piede libero e il mezzo sequestrato ai sensi della nuova legge n. 137 del 2023 che ha modificato gli artt.192 e 255 del D.lgs 152 del 2006, norme che originariamente permettevano solo di sanzionare amministrativamente e non anche penalmente con il sequestro del mezzo.

La lotta agli incivili continua

Presa di mira dagli incivili soprattutto, la via Officina Ferroviaria nel quartiere Zia Lisa: grazie alle telecamere opportunamente posizionate, ne sono stati individuati dieci, solo negli ultimi giorni; tre di essi peraltro residenti fuori dall’area urbana del capoluogo. Anche in questi casi si è provveduto o si sta provvedendo al sequestro del veicolo e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria che, tra l’altro, provvederà a irrogare un’ammenda che, secondo la legge, varia tra mille e diecimila euro.