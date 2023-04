Catania SSD pronto all’ultima partita in casa, esteso servizio metropolitana domenica 30 aprile

Catania pronta a festeggiare e, in occasione dell'ultima partita in casa del campionato per i rossazzurri, la metropolitana funzionerà fino alla mezzanotte.

In vista di una partita molto importante per il Catania SSD, con il tutto esaurito allo Stadio Massimino e tanti festeggiamenti previsti dopo la promozione in serie C dei rossazzurri, domenica 30 aprile il servizio metropolitana sarà prolungato fino a mezzanotte.

Lo comunica, tramite una nota sul sito ufficiale, l’FCE, che gestisce l’infrastruttura attiva sul territorio etneo e che ha una fermata proprio a Cibali, non lontana dallo stadio dove – a partire dalle ore 20.30 – si disputerà il match tra Catania SSD e Santa Maria Cilento.

Catania – Santa Maria Cilento, metropolitana attiva fino a mezzanotte domenica 30 aprile

In vista dell’incontro di calcio tra il Catania SSD e Polisportiva Santa Maria Cilento in casa dei rossazzurri, si prevede una grande presenza da parte dei tifosi catanesi. Lo stadio Angelo Massimino ospiterà un match molto importante, l’ultimo in casa per questo campionato: ci sarà anche il presidente Pelligra, pronto a festeggiare il successo dei rossazzurri.

Ecco la nota dell’FCE sul prolungamento del servizio metropolitana in vista della partita: “Si comunica che domenica 30 aprile 2023, al fine di consentire il deflusso degli spettatori dallo stadio Angelo Massimino al termine della partita di calcio, il servizio di METROPOLITANA sarà prolungato con l’ultima corsa da NESIMA alle ore 00:00 e l’ultima corsa da STESICORO alle ore 00:20. A seguire sarà operativo il servizio di METRO SHUTTLE con bus fino alle ore 2:00″.

