Catania, interventi notturni sulla tangenziale ovest: date, orari e percorsi alternativi

In particolare, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile, si procederà alla pavimentazione della corsia di accelerazione della rampa dello svincolo di San Giorgio

Nei prossimi giorni, due svincoli della Tangenziale Ovest di Catania saranno oggetto di interventi di pavimentazione, da eseguire in orario notturno, in fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del mattino successivo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Catania, interventi notturni sulla tangenziale: i giorni indicati da Anas

In particolare, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile, si procederà alla pavimentazione della corsia di accelerazione della rampa dello svincolo di San Giorgio normalmente utilizzata per l’immissione in tangenziale verso Messina.

Nelle notti comprese tra lunedì 15 e giovedì 18 aprile, sarà oggetto di pavimentazione la rampa dello svincolo di Catania Centro normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Siracusa in uscita dalla tangenziale. Durante le lavorazioni – spiega il comunicato – le rampe interessate rimarranno precluse alla circolazione, con itinerario alternativo segnalato in loco.