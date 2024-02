Catania, tentano fuga dopo avere rubato auto: 2 giovani arrestati

Si tratta di un 30enne e di un 24enne entrambi recidivi

Serata movimentata quella della polizia di Catania che, su segnalazione, in una traversa di via Passo Gravina hanno colto in flagranza due uomini. Armeggiavano entrambi su un’auto di colore bianco, di cui forniva parzialmente la targa. Subito dopo, a bordo della stessa si allontanavano verso la circonvallazione. Non c’è voluto tanto per gli agenti a raggiungere i fuggitivi, bloccati all’altezza della fermata “Nesima” della metropolitana. Nonostante l’ausilio di un’altra pattuglia intanto sopraggiunta, il conducente, per nulla arrendevole, si è dato a una precipitosa fuga rischiando di causare un incidente lungo l’arteria stradale molto trafficata.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Arnesi adatti

Fermato nuovamente, gli agenti hanno, quindi, proceduto a perquisizione personale ed all’interno dell’auto. Lì hanno rinvenuto alcuni arnesi utilizzati per scardinare i sistemi di protezione antifurto delle autovetture, tra cui un dispositivo elettronico Obd, una chiave/telecomando a radiofrequenza ed una classica chiave inglese in acciaio. Nell’abitacolo dell’autovettura rubata, i poliziotti hanno constatato che era stato asportato il cilindretto di accensione e divelta la copertura della plancia.

Auto restituita al proprietario

Alla luce di tutto quanto accaduto, per un 30enne ed un 24enne, entrambi catanesi, e già individuati in passato quali responsabili di furti di auto, sono stati disposti gli arreesti domiciliari. L’auto è stata, invece, restituita al proprietario