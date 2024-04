Catania, ultima spiaggia: in ritiro per il Benevento

Il Catania non convince, non vince e vola in ritiro in vista dell'ultima fondamentale e unica possibilità di giocare i playoff.

Il Catania non convince, non vince e vola in ritiro in vista dell’ultima fondamentale e unica possibilità di giocare i playoff. L’ennesima prestazione amara culmina con una sconfitta rimediata con il Sorrento per 3-2. Una conferma che spiega perché i rossazzurri si trovano in una posizione così bassa in classifica quasi al termine del campionato. Gli etnei, rientrati in nottata dalla Basilicata, torneranno ad allenarsi domani pomeriggio. Al termine della seduta comincerà il ritiro pre-gara per la sfida casalinga col Benevento, in programma sabato alle 18:30 al “Massimino” e valida quale 38esima giornata di campionato di Serie C.