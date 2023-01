Catenanuova, i magnifici sette progetti della Democrazia partecipata

La Commissione ha individuato le iniziative cui destinare le risorse per migliorare la vivibilità del territorio. Anche quest’anno un’occasione per coinvolgere i cittadini

CATENANUOVA (EN) – Assegnati dal Comune i fondi della Democrazia partecipata relativi all’anno 2022. Il paese verrà così migliorato con tali risorse, che quest’anno ammontano a 35.500 euro giunti dalla Regione Siciliana.

Dalle associazioni e dai cittadini riunitisi in comitati sono state una dozzina le proposte presentate al Comune per migliorare la vivibilità locale. Le aree tematiche per le quali sono stati presentati progetti, proposte e iniziative erano quattro: attività sociali, scolastiche, educative, culturali, ricreative e sportive; politiche familiari e giovanili; spazi e aree verdi; sviluppo economico e turistico.

La Commissione comunale preposta, presieduta dal sindaco Carmelo Scravaglieri, esaminate le istanze e valutata la fattibilità di ciascuna – verificata l’aderenza, l’efficacia dei contenuti e la rispondenza delle proposte alle indicazioni del bando indetto dal Comune – ha assegnato i fondi a sette progetti e proposte. Ecco, nel dettaglio le iniziative approvate e i fondi a esse destinati: Ripristino pavimentazione piazza Mercato Vecchio, euro 12.000; “L’anziano come risorsa”, euro 6.500; “Insieme per costruire”, euro 3.000; “Oltre la disabilità”, euro 4.500; “Storia dello spettacolo a Catenanuova”, euro 1.500; realizzazione marciapiedi vie Centuripe e Venezia, euro 6.500; “Sport come stile di vita”, euro 1.500.

La Democrazia partecipata costituisce annualmente un’occasione per l’emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati e per valorizzare le competenze dei cittadini e le professionalità presenti in loco. Questi fondi regionali mirano a valorizzare concretamente le risorse umane, artistiche e culturali del territorio e, finalmente, anche le capacità di cittadini e associazioni locali che così possono ritagliarsi un ruolo proattivo e propositivo in seno alla comunità.

Negli scorsi anni con questi fondi è stato migliorato il parco San Prospero e sono state incoraggiate e sostenute le attività di diverse associazioni locali fra cui la Fidapa e il “Treno arcobaleno”, un’associazione che svolge iniziative in favore dei giovani con disabilità.

La cospicua partecipazione fra associazioni e cittadini che si registra ogni anno per la Democrazia partecipata testimonia la grande tensione e la tanta buona volontà della popolazione nell’avviare valide ed efficaci iniziative, tese a migliorare la vita del paese nelle sue varie sfaccettature sociali, culturali, sportive e così via.