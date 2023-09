Cateno De Luca vuole l’alleanza con la Lega degli scontenti di Salvini: “Voglio incontrare Bossi”

Il leader di Sicilia Chiama Nord, Cateno De Luca, mira a un accordo con la Lega: "Voglio parlare con Bossi, alleiamoci".

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è al lavoro per mettere in piedi un’alleanza con la Lega e, in particolare, con gli “scontenti” dell’azione del segretario Matteo Salvini. Lo ha annunciato lo stesso leader di Sud Chiama Nord attraverso una diretta Facebook.

Nelle scorse ore De Luca ha tenuto una “riunione importante a Monza” – dove è attualmente in corsa per aggiudicarsi il seggio lasciato vacante dalla morte dell’ex premier Silvio Berlusconi – finalizzata a realizzare la sua “visione politica.

De Luca: “Serve un’alleanza di territori”

“La Lega non parla più di Roma ladrona, questa Lega non ha più nulla a che vedere con la Lega di Bossi. C’è fermento, stanotte ne abbiamo parlato con esponenti importanti della Lega, con deputazioni della Lega che è stanca di subire le st****te di Salvini”, ha aggiunto il sindaco di Taormina.

De Luca mira a “un’alleanza di territori per far saltare lo stato centralista” con “i sindaci che sono nelle condizioni, con un colpo di penna, di stabilire il destino della loro comunità.

“Voglio incontrare Umberto Bossi”

“Ho chiesto ai miei interlocutori di incontrare Umberto Bossi. A quest’uomo, al di là delle sue esternazioni, riconosco che è stato capace, da solo, negli anni ’80 di lanciare una strategia che aveva un senso”, ha aggiunto. Per De Luca “nel Meridione sarebbe dovuta nascere un’altra forza di territorio che portasse avanti le proprie prerogative. La Lega è andata ai massimi livelli con quest’uomo, ma non c’è stata la corrispondenza con il Meridione”.

“Voglio un’altra Autonomia”

Nel corso della sua diretta Cateno De Luca si è poi soffermato sulla questione dell’Autonomia differenziata, criticandola aspramente. L’Autonomia differenziata non la vogliono neanche al Nord. Agli imprenditori che sono taglieggiati dalla burocrazia e continuano a pagare il ‘pizzo legalizzato’ non gliene frega niente di avere venti regole diverse in venti Regioni diverse”, ha osservato De Luca.

Poi la precisazione. “Certo che voglio l’Autonomia, ma quella vera. Se al Nord vogliono più soldi, che se li prendano. Lasciateci le accise, le imposte che si pagano sull’estrazione e la raffinazione del petrolio con le raffinerie che sono state realizzazione nei punti più suggestivi del Meridione. Sono centinaia di miliardi, solo in Sicilia le accise valgono 15 miliardi di euro l’anno. Quindi più soldi per tutti”, ha sottolineato ancora De Luca.