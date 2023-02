Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas vicini di re Carlo III: ecco dove vivranno

Due vip di Hollywood diventano i nuovi vicini di casa del sovrano del Regno Unito: ecco dove andranno a vivere Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas.

Nuovi vicini di casa per re Carlo III d’Inghilterra: si tratta di due grandi star di Hollywood, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones.

I due attori hanno deciso di prendere in affitto una residenza a due passi dalla Royal Family e di trasferirsi in uno degli appartamenti di St. James’s Palace.

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas sono i nuovi vicini di Re Carlo

Zeta-Jones e Douglas sono le prime due star hollywoodiane a prendere in affitto una residenza reale a Londra. Presto si troveranno vicinissimi a Buckingham Palace e Clarence House, la dimora di re Carlo III (divenuto sovrano in seguito alla morte della regina Elisabetta II appena qualche mese fa) e della regina consorte Camilla.

Non si esclude che questa decisione dei due celeberrimi attori spinga altre star internazionali a seguire lo stesso esempio e lanciare una nuova “moda”. Nel frattempo, il “patrimonio” di Catherine e Michael continua a crescere dopo gli acquisti di una casa da 4.7 milioni di dollari a Westchester, della residenza estiva in Galles e della casa delle vacanze di Mallorca.

In passato, gli appartamenti del St James’s Palace hanno ospitato diversi membri della Royal Family. Tra questi anche la principessa Anna, sorella di Carlo e figlia della regina Elisabetta, e i principi William e Harry (che vi hanno trascorso parte della loro infanzia). Gli appartamenti sono in affitto, ma in passato i prezzi proibitivi avevano tenuto spesso lontano i potenziali acquirenti.

Foto da Instagram @catherinezetajones