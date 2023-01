Noto, storia di un tradimento a C’è posta per te: coniugi in crisi

A C’è posta per te, in onda ieri sera, è stata raccontata la storia di Valentina e Corrado. La vicenda si è svolta a Noto.

La Sicilia è protagonista di una storia di “C’è posta per te“, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, andato in onda ieri sera. Valentina e Corrado sono le persone coinvolte in questa vicenda, svoltasi a Noto: si tratta di una coppia di coniugi. La donna voleva convincere suo marito di non aver mai avuto rapporti con un altro uomo.

Valentina è stata lasciata dopo 15 anni di matrimonio perché il consorte è certo di esser stato tradito. La donna ha ammesso di aver scritto molti messaggi a un altro ma ha ribadito di non averlo mai incontrato fisicamente. La moglie rivela che, nonostante il marito sia andato via di casa, si vedono ancora, si amano e consumano rapporti. Lo ha definito un uomo all’antica: poteva solo essere moglie e madre e non doveva vedere un’amica o lavorare. Lei, però, voleva cercare un’occupazione e ha iniziato a organizzare eventi e gite turistiche per gli anziani. Ottiene un diploma e svolge la sua attività ma tutti i giorni ci sono discussioni in quanto l’uomo sosteneva che la compagna sottraesse tempo alla famiglia. Nel 2020 il padre della donna muore e dentro di lei scatta qualcosa.

A quel punto decide di prendere una laurea in DAD e lentamente si avvicina a un’altra persona che le dà valore e le fa complimenti. Il coniuge non si accorge dei cambiamenti. Il marito in seguito scopre i messaggi, ma in quest’occasione Valentina comprende di volere nella propria vita Corrado, anche con i suoi difetti, e non desidera che la sua famiglia vada a pezzi. Il consorte ha accettato l’invito del programma ma ha deciso di non aprire la busta e di non perdonare sua moglie.