Ceduta l’Isab di Priolo: dai russi di Lukoil passa ai ciprioti di Goi Energy

Dopo essersi assicurato l'effettiva indipendenza dalla Russia sul petrolio, il Governo ha dato l'ok all'operazione

La raffineria Isab di Priolo passa di mano.

Il Consiglio dei ministri di questa sera ha dato il via libera alla cessione dello stabilimento siracusano da russi di Lukoil (tramite la controllata Litasco) a Goi Energy.

Il via libera è però legato ad alcune prescrizioni relative alla tracciabilità della provenienza delle forniture di petrolio, al mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali e alla garanzia degli investimenti sull’impianto e sul depuratore.

Semaforo verde dopo la certezza dell’indipendenza dalla Russia

Il via libera condizionato all’operazione avviene dopo una lunga istruttoria da parte del governo innanzitutto per verificare l’effettiva indipendenza (anche una volta effettuata la vendita) dal greggio russo. Le sanzioni imposte contro Mosca hanno infatti determinato la vendita dello stabilimento siciliano, che proprio ad un’azienda russa fa capo, la Lukoil. Il governo si è voluto quindi assicurare che anche dal punto di vista delle forniture l’indipendenza dalla Russia fosse più che certa. Il gruppo cipriota ha scelto Rothschild come advisor dell’operazione finanziaria mentre lo studio Bonelli Erede segue la cessione come advisor legale.

Ecco cosa garantirà l’accordo con Goi Energy

Goi Energy, società dell’Argus New Energy Fund con base a Cipro, ha presentato ad inizio dell’anno l’offerta di acquisto per la raffineria Isab di Priolo, in provincia di Siracusa, controllata da Litasco società svizzera in mano ai russi di Lukoil. “Goi è il ramo del settore energetico di ARGUS, un fondo di private equity e asset management leader a Cipro”, spiegava la nota diffusa al momento dell’avvio della presentazione della proposta di acquisto, l’acquirente, attraverso un’alleanza di partner strategici, vanta la presenza di esperti di alto livello nel settore dell’energia e degli investimenti, con una competenza riconosciuta nella raffinazione e nel commercio del petrolio e un vasto know-how nella ristrutturazione delle raffinerie sotto un profilo operativo e finanziario. Nell’ambito di questa transazione, Goi Energy ha concordato accordi esclusivi di fornitura e di offtake a lungo termine con Trafigura, uno dei maggiori commercianti indipendenti di petrolio e prodotti petroliferi al mondo. Gli accordi garantiranno una fornitura sicura di petrolio alla raffineria e un’offerta garantita di prodotti raffinati, oltre a sostenere il fabbisogno di capitale circolante della raffineria”.