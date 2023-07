Cena tra amici, lite furibonda per il conto: “Non pagherò 450 euro per un’insalata”

Degli amici che si erano ritrovati per cena si sono resi protagonisti di una lite furibonda a momento della divisione del conto

Una lite furibonda è andata in scena tra alcuni amici che avevano deciso di concedersi una cena al ristorante.

Al momento dell’arrivo del conto, infatti, la maggioranza ha deciso di pagare “alla romana”, ossia dividendo la spesa in parti uguali indipendentemente dalla quantità di cibo mangiata da ognuno.

Una decisione che ha scatenato la rabbia del tiktoker Victor Christian, il quale ha voluto raccontare la vicenda ai followers sulla piattaforma social.

“Pago quello che ho mangiato, non voglio dividere il conto”

Il video di Victor risale allo scorso 17 luglio. Il tiktoker ha filmato gli amici discutere animatamente sul conto. «Pago solo quello che ha consumato, non divido il conto», ha detto uno dei protagonisti del video.

Una lamentela alla quale si è aggiunto lo stesso Victor, che ha dato ragione all’amico. A far scaldare gli animi è stato il conto totale, di 4.600 dollari. Una cifra altissima, che sarebbe costata 500 dollari ciascuno. Così, uno dei commensali si è ribellato: «Io ho preso solo un’insalata, non vi darò 500 dollari», ha urlato. Il tiktoker ha raccontato che il conto era così alto perché alcuni dei presenti avevano esagerato con le bevande. Ma chi non ha partecipato alla bevuta, non aveva intenzione di pagare”.