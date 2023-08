Centuripe aderisce alla Rete dei Musei comunali

Il sindaco La Spina ha annunciato la volontà di prendere parte al progetto promosso dall’Associazione nazionale dei Comuni siciliani

CENTURIPE (EN) – Il primo Comune della Sicilia ad aderire alla Rete dei musei comunali voluta dall’Anci nell’Isola è stato quello centuripino, la cui amministrazione guidata dal sindaco Salvatore La Spina è da qualche anno impegnata in numerose iniziative finalizzate all’inserimento del paese nell’elenco dei migliori borghi d’Italia.

La Spina ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale dei Comuni siciliani, Commissione Attività produttive, avente l’obiettivo di favorire i flussi turistici anche nei siti poco conosciuti dell’Isola. “Questo progetto dell’Anci Sicilia – ha spiegato il sindaco di Centuripe – costituisce sicuramente occasione molto propizia. Per questo il nostro Comune vi ha aderito subito, in considerazione delle numerose ricadute positive che si avranno per l’intera popolazione”.

Centuripe possiede un importante e ricco Museo in cui sono custoditi reperti archeologici della locale storia millenaria e a settembre sarà sottoscritta un’apposita convenzione tra il comune di Centuripe e l’Anci Sicilia.

L’obiettivo della Rete museale dei Comuni siciliani è quello di incentivare, soprattutto nei piccoli centri, i flussi turistici e la fruizione di siti poco noti, attraverso un’operazione culturale che, integrando servizi, competenze e strategie condivise, cercherà di superare la carenza di dotazioni finanziarie e di personale e le difficoltà nella predisposizione di piani di comunicazione.

La costituzione della Rete ha l’obiettivo di promuovere i Musei comunali e altre realtà di interesse storico-culturale, favorendo campagne di comunicazione unitarie e, in prospettiva, anche la vendita di un biglietto unico. In tale contesto potrà essere previsto il lancio di iniziative congiunte, che potranno prevedere, oltre alla creazione di un sito internet, anche la diffusione di materiale promozionale come opuscoli, guide e mappe.