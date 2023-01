Cgil, via al congresso Fisac Sicilia il 17 e 18 gennaio a Isola delle Femmine

Sviluppo dei territori, occupazione giovanile e innovazione tecnologica sono i temi al centro del X congresso della Fisac Cgil Sicilia, sindacato lavoratori del credito, che si terrà il 17 e 18 gennaio nella sala congressi dell’hotel Saracen, a Isola delle Femmine (Palermo). Il programma prevede, in apertura alle 16 di martedì 17, la relazione della segretaria generale , Mimma Argurio, che affronterà anche il tema del “contributo possibile del sistema bancario allo sviluppo della Sicilia e alla lotta per la legalità e contro la mafia”. Nel corso della prima giornata, alle 17, verrà presentato il libro di Laura Boldrini ‘Questo non è normale’. Sarà presente l’autrice. I lavori della prima giornata saranno conclusi dalla segretaria regionale Cgil, Gabriella Messina.

Tavola rotonda mercoledì 18 alle 11.30: chi parteciperà

Mercoledì 18 gennaio proseguirà il dibattito congressuale. Alle 11.30 ci sarà una tavola rotonda, moderata dalla giornalista di Asud’europa Antonella Lombardi, sul tema ‘Senza legalità non c’è futuro: il sistema finanziario tra memoria, impegno e solidarietà’. Vi parteciperanno Peppe Antoci, presidente della Fondazione Caponnetto; Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia; Giulio Francese, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti; Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro studi Pio La Torre; Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia; e Giacomo Sturmiolo, segretario nazionale Fisac Cgil. Il congresso si concluderà alle 13 con l’intervento di Giacomo Sturmiolo. Seguiranno l’elezione degli organismi dirigenti e del segretario generale.