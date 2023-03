Che Dio ci aiuti 7, attesa per l’ottava puntata: le anticipazioni

Il 2 marzo vanno in onda due nuovi episodi dell'amata serie Rai: ecco cosa accadrà.

Cresce la curiosità su quali pieghe prenderanno le vicende di chi alloggia nel convento di Assisi, protagonisti della settima stagione di Che Dio ci aiuti: giovedì 2 marzo 2023, su Rai Uno, alle ore 21.25 andrà in onda l’ottava puntata della stagione con due nuovi episodi.

L’ultima puntata ha regalato ai telespettatori il cameo della straordinaria artista Orietta Berti che ha saputo ben interpretare la coinquilina dello psichiatra Emiliano, destando domande e gelosie da parte di Sara.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni 2 marzo

In “La donna senza sonno”, titolo del primo episodio, Suor Teresa non vuole più assecondare Azzurra né temporeggiare. Sente la necessità di cercare una famiglia per il piccolo Elia, rimasto orfano. La Superiora, infatti, ha provato a rintracciare la madre biologica del bambino, ma con esiti negativi. Pertanto, è tempo di dire la verità al bambino. Il compito si rivela più difficile di quanto immaginato. Elia trova conforto tra le braccia di Sara.

Intanto, Cate è emozionatissima. Giuseppe l’ha invitata a uscire, solo che la serata non va come si aspetta. Per Ludovica, invece, è tempo di ricerche per dimostrare l’innocenza della madre. Ogni tentativo di riavvicinamento di Ettore è ignorato dalla ragazza che è offesa e delusa. Emiliano è alle prese con una nuova paziente. Si tratta di Corinna che soffre di insonnia a causa di un evento traumatico.

Nel secondo episodio dell’ottava puntata di “Che Dio ci aiuti 7”, intitolato “Non era destino”, Suor Teresa continua nel suo intento di trovare una famiglia per Elia. Il rapporto con il nipote, però, è sempre più stretto. La stessa ha difficoltà a lasciarlo andare anche se sa che la cosa giusta da fare è affidare il bambino a una famiglia.

Emiliano sembra non imparare nulla dalle passate esperienze. Decide di ovviare alla regola di non frequentare le proprie pazienti e si mostra più che interessato a Corinna. È motivo di gelosia per Sara che elabora un piano. In tutto questo, Azzurra comprende quali sono i veri sentimenti della ragazza. Invece di aiutarla nel piano, le propone di aprirsi con Emiliano e di essere finalmente sincera. Le sorprese non finiscono mai. In convento c’è un nuovo arrivato. Si tratta di Enrico, un seminarista ex pugile mandato dal Vescovo. Per Azzurra nasconde un segreto e inizia, sospetta, a fare le sue ricerche.

Come guardare la puntata

È possibile vedere la serie “Che Dio ci aiuti” sia su Rai Uno sia in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto

Foto da Ufficio Stampa Rai