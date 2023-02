Doppio appuntamento con “Che Dio ci aiuti 7”: le anticipazioni della puntata del 23 febbraio

Nuovo appuntamento settimanale con "Che Dio ci aiuti": ecco cosa accadrà nei prossimi episodi.

Giovedì 23 febbraio in prima serata su Rai Uno andrà in onda la settima puntata della settima stagione di “Che Dio ci aiuti”.

La serie conferma il gradimento dei telespettatori, nonostante ci siano stati dei cambiamenti notevoli nel corso degli anni, tra cui il recente addio di Suor Angela. Ciò non ha tolto forza e spirito alla serie che sa sempre trattare molte tematiche attuali con una leggerezza intensa.

Negli ultimi episodi della settima stagione è spettato alla novizia Azzurra sostituire Suor Angela e quindi prendere le redini di quanto accade nel Convento di Assisi. Non senza sbagliare o dover rimediare ad errori altrui.

“Che Dio ci aiuti 7”, anticipazioni della puntata del 23 febbraio

Nella nuova puntata di giovedì 23 febbraio 2023 andranno in onda due nuovi episodi. Nel primo episodio dal titolo “Fratelli e sorelle”, tra Emiliano e Sara continua a non scorrere buon sangue. Sono state vane le strategie messe in atto da Azzurra. Dopo gli ultimi avvenimenti, i due non vedono la possibilità di diventare una coppia. L’ideale è rimanere amici. Problemi sentimentali anche per Ludovica e Cate. Non ricevendo le giuste attenzioni da parte di Ettore e Giuseppe, le due ragazze decidono di affidarsi a una app di appuntamenti. Non va come previsto e questa soluzione si rivela ben presto fallimentare. I guai non mancano nella vita di Emiliano. Sfortunato in amore, ma anche nel lavoro. Lo psichiatra rischia il licenziamento.

In “Il mio angelo”, titolo del secondo episodio di “Che Dio ci aiuti 7” del 23 febbraio, Suor Teresa non vuole più aspettare. Propone ad Azzurra una soluzione perentoria per la vita del piccolo Elia. È decisa a chiamare entro 48 ore l’assistente sociale così da trovare una famiglia al bambino. Intanto, per il piccolo Elia è tempo di lezioni. Ludovica e Cate, infatti, si coalizzano e decidono di insegnare al bambino qualcosa sulle donne. Per Emiliano è tempo di scelte. Il dottore inizia a comportarsi in modo strano. Fa intendere di avere una ragazza e che la nasconde in convento. Nessuno l’ha mai vista, ma per Sara è motivo di gelosia.

Come e dove vedere gli episodi

È possibile vedere “Che Dio ci aiuti 7” su Rai Uno ma anche in diretta streaming su RaiPlay, dove sono disponibili tutti gli episodi della settima stagione.

