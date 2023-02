“Che Dio ci aiuti”, due appuntamenti in una settimana: le anticipazioni del 21 febbraio

La settima stagione di "Che Dio ci aiuti" torna su Rai Uno con ben 4 nuovi episodi in una settimana: le anticipazioni.

Eccezionalmente la settima stagione di “Che Dio ci aiuti” riserva non uno ma due appuntamenti ai suoi telespettatori per questa settimana: le vicende del convento di Assisi, infatti, andranno in onda sia martedì 21 febbraio sia giovedì 23 febbraio (come di consueto).

Nonostante la serie sia arrivata alla settima stagione riscuote un successo costante soprattutto perché i telespettatori sono incuriositi da cosa potrà accadere ai loro beniamini e sperano nel lieto fine. Puntata dopo puntata, le dinamiche sono cambiate, alcuni rapporti si sono trasformati e c’è la possibilità che ogni domanda possa avere la sua risposta.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni 21 febbraio

Nella puntata di martedì 21 febbraio su Rai Uno a partire dalle 21.25 andranno in onda due nuovi episodi.

In “La Gara della Vita”, titolo del primo episodio, Azzurra ha una nuova missione. La novizia vuole che Sara e Emiliano passino più tempo possibile insieme. Si è convinta che i due giovani possano essere una famiglia perfetta per il piccolo Elia.

Cate, oramai, è certa dei suoi sentimenti. Si è innamorata di Giuseppe, ma non si riesce mai a concretizzare. Situazione totalmente diversa per Ettore. Il ragazzo presenta i suoi genitori a Ludovica. In questa occasione, i due hanno un momento di vicinanza e di intimità. Problemi per Suor Costanza. La suora deve sottoporsi a un’operazione ed è preoccupata. Azzurra saprà come aiutarla con il suo supporto e il suo sostengo. Determinante sarà la storia di Eva. Quest’ultima è un’atleta non vedente che attraverso la sua determinazione farà capire a Suor Costanza che nella vita non bisogna farsi fermare delle proprie paure.

Nel secondo episodio di “Che Dio ci aiuti”, intitolato “Il Senso di Ogni Cosa”, Azzurra non si è data ancora per vinta. Prosegue, infatti, il suo piano per far mettere insieme Emiliano e Sara. La novizia è appoggiata anche da Suor Teresa. Per le due, però, è importante quanto Sara sia in grado di poter essere una buona madre per il piccolo Elia. Mettono alla prova la ragazza con risultati risolutivi. Nonostante l’incontro con i genitori, Ettore evita in tutti i modi Ludovica. Cata, invece, decide di cambiare strategia. Se con Giuseppe non si concretizza, allora decide di fare la sostenuta con lui. Intanto, in convento si crea scompiglio per l’arrivo della famiglia di Emiliano. Quest’ultimo, infatti, inizia ad assumere atteggiamenti inconsueti sia a causa del peso delle aspettative dei genitori, sia per il confronto con il fratello Seba.

Come vedere le puntate

È possibile vedere la puntata sia su Rai Uno sia sulla piattaforma di RaiPlay dove sono disponibili tutti gli episodi delle stagioni precedenti, inclusa quella attuale.

Sandy Sciuto

Foto da Ufficio Stampa Rai