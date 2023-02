Che Dio ci aiuti 7 torna dopo la “pausa Sanremo”: anticipazioni della puntata del 16 febbraio

"Che Dio ci aiuti 7" torna con due nuovi episodi dopo lo stop per il Festival di Sanremo: ecco le anticipazioni e come guardare la puntata del 16 febbraio.

Dopo la pausa obbligata per dare spazio alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, tornano nel giovedì sera di Rai Uno le vicende ambientate nel convento di Assisi. Per il 16 febbraio 2023 alle ore 21.25, la settima stagione di Che Dio ci aiuti terrà compagnia ai telespettatori incuriositi più che mai dall’attesa di due settimane per i nuovi episodi: ecco le anticipazioni.

Più si va avanti nella narrazione, più nel convento di Assisi ogni situazione ha una sua evoluzione e, magari, un lieto fine tanto desiderato.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni del 16 febbraio

In “La tua vocazione”, titolo del primo episodio, Azzurra e Suor Teresa hanno deciso di trovare insieme una risposta e sono alle prese con la missione che riguarda Elia. Ogni loro azione, però, non porterà ai risultati sperati. Se la missione rimarrà a un punto fermo, il rapporto tra le due avrà una crescita. Azzurra sente di raccontarsi alla collega suora e le rivela alcuni del suo passato. Un’apertura emotiva che fa cambiare l’opinione della Madre Superiora sulla novizia.

Nel frattempo, Emiliano si interroga sulla sua vita. Si chiede se è davvero felice, se gli manca qualcosa o cosa deve fare per raggiungere la felicità. Il dubbio sulla sua condizione esistenziale glielo ha procurato Sara, che adesso si sente in colpa. La ragazza così decide di “compiacerlo per finta”, avendo Elia come suo alleato. Le bugie hanno le gambe corte e ogni verità verrà a galla. In convento arriva Loredana, la cui presenza svelerà un segreto sul passato di Sara.

Nel secondo episodio di “Che Dio ci aiuti 7” del 16 febbraio, dal titolo “Pro bono”, Ludovica è ancora in dubbio su quale sia il percorso migliore per lei. Azzurra vorrebbe aiutarla e le propone di affidarle un caso pro bono. Almeno per tenerla occupata. Suor Costanza torna in convento. Se l’idea è di aiutare e di esserci per le sue ragazze, nei fatti combina un guaio dopo l’altro. Emiliano, invece, trascorre del tempo con Elia. Il bambino lo coinvolge in una gara di braccio di ferro per la giornata scolastica padre-figlio. Se dapprima Emiliano pensa di dirgli di no, in seguito accetta. Grazie a Sara, capisce che deve superare le sue paure e mettere al primo posto il supporto al bambino.

Come vedere la puntata

È possibile vedere “Che Dio ci aiuti 7” sia su Rai Uno sia in diretta streaming su RaiPlay.

Foto da Ufficio Stampa Rai

Sandy Sciuto