Fabio Fazio attacca la Rai: “Canali social impropriamente oscurati”

Fabio Fazio si scatena sui social dopo uno strano caso che vede protagonisti i canali social del programma, che andava, ormai, in onda su Rai 3, “Che tempo che fa”. Pare siano scomparsi dalle piattaforme. Così, il conduttore italiano lancia l’appello tramite i social.

Fazio sui canali social oscurati (dalla Rai)

Fabio Fazio ha pubblicato un video su Twitter col quale si rivolge, non direttamente, ma è abbastanza intuibile alla Rai, in quanto i profili social di “Che tempo che fa” non si trovano più online. Non è ben chiaro il motivo di tale gesto, ma ecco cosa ha detto Fazio: “I canali social di ‘Che tempo che fa’ sono stati impropriamente oscurati. Addirittura attendiamo che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non da alcuna ragione e non da alcun vantaggio a chi lo ha fatto. Fa piacere che tengano a ‘Che tempo che fa’, un po’ tardivamente, però per certi veri ha un che di positivo”. Dunque il riferimento alla Rai è più che chiaro.

Foto d’archivio