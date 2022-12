Chi è Ema Stokholma, dall’infanzia difficile alla pista di Ballando con le stelle

Ema Stokholma è una delle più apprezzate e amate voci di Radio 2. Anche conduttrice, scrittrice e dj

Dall’infanzia difficile al mondo della radio, della teelvisione, fino alla finale di “Ballando con le Stelle,” lo show danzante di Rai 1 che l’ha vista in pista al fianco del ballerino palermitano Angelo Madonia, compagno anche nella vita. E’ la storia di Ema Stokholma, 39 anni lo scorso 9 dicembre, alta 1,82 metri: modella, conduttrice, deejay, scrittice e cantante.

L’infanzia difficile e la fuga a Roma dal padre

Morwenn Moguerou (questo il suo vero nome) nasce in Rhône-Alpes, frutto della relazione tra un uomo italiano, tornato in patria prima della sua nascita, e una donna francese con cui poi cresce, insieme al fratello maggiore Gwendal. Trascorre un’infanzia e un’adolescenza molto difficili, dovendo affrontare le continue violenze della madre, sia fisiche sia psicologiche, verso lei e il fratello. Dopo avere già tentato la fuga più volte in passato, a 15 anni riesce a scappare di casa per raggiungere il padre a Roma; rimane con il genitore solo pochi mesi, prima di rendersi indipendente.

L’ingresso nel mondo della moda

In Italia ha presto l’occasione di entrare nel mondo della moda, diventando modella per maison come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Gianni Versace. Definitivamente stabilitasi nella penisola, negli anni 2000 si avvicina al mondo della musica e intraprende la professione di disc jockey, arrivando a esibirsi in vari locali italiani ed europei, e ottenendo una prima popolarità nell’ambiente.

Il debutto nella televisione italiana

Nel 2013 fa il suo debutto nella televisione italiana, conducendo l’aftershow degli MTV Italian Awards; nello stesso anno, assieme ad Andrea Delogu, partecipa ai programmi Jump! Stasera mi tuffo di Canale 5 e Aggratis! di Rai 2. Nel 2015 inizia a lavorare come speaker radiofonica per Rai Radio 2, conducendo Back2Back insieme a Gino Castaldo. L’anno seguente conduce il programma televisivo Challenge4 su Rai 4, mentre nel 2017 partecipa al reality show Pechino Express di Rai 2, vincendo l’edizione in coppia con Valentina Pegorer.

L’approdo al Festival di Sanremo per la radio

Nel 2018, per Radio 2, conduce a febbraio la diretta del Festival di Sanremo, insieme a Castaldo e Delogu, e poi a maggio la finale dell’Eurovision Song Contest, con Carolina Di Domenico. L’anno seguente è nuovamente impegnata nel commento radiofonico di Sanremo, con Castaldo, e dell’Eurovision stavolta commentando, prima con Federico Russo e poi con Castaldo, tutte le tre serate e ricoprendo inoltre il ruolo di portavoce italiana nella serata finale. Nel 2020 è per il terzo anno consecutivo a Sanremo, sommando al commento radiofonico, ancora con Castaldo e Delogu, anche la conduzione del PrimaFestival su Rai 1, affiancata in quest’ultimo caso da Gigi e Ross; è inoltre conduttrice di Stranger Tape in Town su Rai 4, ed è nel cast di AmaSanremo in contemporanea su Rai 1 e Radio 2. L’anno dopo torna al commento dell’ESC per Rai 4 e Radio 2, affiancata da Saverio Raimondo.

Nel 2020 il debutto come scrittrice

Nel 2020 debutta come scrittrice con l’autobiografia “Per il mio bene”, incentrata sulla sua difficile infanzia; l’opera viene accolta positivamente dalla critica e vince, l’anno seguente, il Premio Bancarella. Del 2021 è un altro debutto, stavolta come cantante, con il singolo Ménage à trois, mentre nello stesso anno è protagonista, con l’Orchestraccia, de La nottataccia su RaiPlay. Nell’estate 2022 è nuovamente impegnata su Radio 2, insieme ai Gemelli di Guidonia, con il programma Radio 2 Happy Family, parzialmente ritrasmesso anche su Rai 2. Nell’autunno seguente è nel cast della diciassettesima edizione del talent show Ballando con le stelle.

L’amore con il ballerino siciliano

Ema Stokholma è stata fidanzata a lungo con il rapper Gemitaiz. Nel corso di una delle puntate di “Ballando” Ema ha ufficializzato di aver iniziato una relazione con il suo maestro, il palermitano Angelo Madonia: “È un incontro un po’ strano – ha detto la conduttrice – , non me l’aspettavo. Non l’avrei mai detto, ma non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri”. Lo stesso ballerino ha confermato che “stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà”.