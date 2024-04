Chiaramonte Gulfi, vasto incendio nelle scorse ore: fiamme vicine alle abitazioni

A fuoco anche alcune autovetture e, fortunatamente, non ci sarebbe alcun ferito dopo quanto accaduto

Ore di apprensione a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) dove, nella notte, si è sviluppato un vasto incendio tra il centro e Monterosso Almo. Le fiamme – arrivate vicino al centro – sono state domate dai Vigili del Fuoco. Adesso, sono in corso gli accertamenti del caso per capire le cause e la natura di questo incendio.

Incendio a Chiaramonte Gulfi: la ricostruzione

Intorno alle 22.15 della sera di martedì 2 aprile, un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Chiaramonte Gulfi, vicino Ragusa. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero colpito tra il centro e Monterosso Almo, sfiorando anche diverse abitazioni. A fuoco anche alcune autovetture e, fortunatamente, non ci sarebbe alcun ferito dopo quanto accaduto. Una volta domato l’incendio, immediatamente iniziate le indagini del caso con l’obiettivo di capire la natura di queste fiamme nel ragusano.