Dal windsurf e la tv all’ergastolo negli USA: Chico Forti pronto al rientro in Italia

La vita dell'uomo originario di Trento che, dopo 24 anni, farà ritorno dagli Stati Uniti

Dopo 24 anni di carcere negli Stati Uniti, Enrico Forti (detto Chico) tornerà presto in Italia. “Mi avete salvato la vita. Ma vi rendete conto? Posso finalmente sperare di tornare a vivere di nuovo per il pezzetto che mi rimane”- le sue prime parole dagli USA riferite ad Andrea Di Giuseppe, deputato eletto nella circoscrizione USA per Fratelli d’Italia, da 23 anni residente a Miami e da sempre a stretto contatto nella vicenda Chico Forti.

Ex produttore televisivo e velista italiano, Chico Forti (65 anni) nel 2000 è stato condannato all’ergastolo da un tribunale della Florida. L’accusa è quella di omicidio e la vicenda risale al 15 febbraio del 1998, giorno in cui – nella spiega di Sewer Beach a Miami – venne ritrovato il corpo senza vita dell’australiano Dale Pike. Da sempre, l’uomo originario di Trento si dichiara innocente e, dopo ventiquattro anni di prigione, presto farà il suo rientro in Italia.

Il windsurf e l’incidente che stronca la carriera: chi è Chico Forti

Oggi quasi 65enne, Enrico “Chico” Forti nasce e cresce a Trento. Nell’adolescenza si appassiona del windsurf, disciplina in cui riuscirà a partecipare a dei campionati nazionali, europei e mondiali girando per il mondo. Nella sua vita, infatti, troviamo esperienze in Europa, Hawaii, California e Giappone tra le altre.

La sua carriera nel mondo del windsurf sembra avviata, ma uno sfortunato incidente automobilistico nel 1987 interrompe bruscamente il suo percorso.

Chico Forti e la nuova carriera da produttore televisivo

Una volta chiuso questo capitolo sportivo, Chico Forti si dedica alla produzione di filmati di sport estremi. Nel 1990, l’uomo originario di Trento crea una casa di produzione che arriverà a trasmettere su Super Channel e partecipa (con successo) al quiz Telemike. Con il guadagno derivato dalla vincita, Chico Forti decide quindi di trasferirsi negli USA, luogo in cui – dopo il divorzio dalla moglie italiana – si sposerà con la modella Heather Crane, dalla quale avrà tre figli.

Chico Forti, l’accusa di omicidio e l’ergastolo

Come già accaduto nel suo percorso sportivo alla fine degli anni ’80, la vita di Chico Forti subirà un forte cambiamento nel 1998. Il 15 febbraio di quell’anno, nella Sewer Beach di Miami, fu ritrovato il corpo senza vita dell’australiano Dale Pike. Quest’uomo, era il figlio dell’imprenditore con cui Forti stava trattando l’acquisto di un Hotel di Ibiza. Finito presto nel mirino degli inquirenti per questo delitto a causa della situazione con il padre dell’uomo assassinato, nel 2000 Chico Forti sarà accusato di omicidio condannato all’ergastolo. Trasportato in un carcere di massima sicurezza, l’uomo si è sempre dichiarato innocente. Come noto, nei prossimi mesi Chico Forti farà rientro in Italia: sarà da qui che proseguirà il suo procedimento giudiziario.