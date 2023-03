“Ciao Darwin”, aperti i casting a Palermo e Catania: ecco come partecipare

Sono aperti anche in Sicilia i casting per partecipare alla nona edizione del programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5

Sono aperti anche in Sicilia i casting per partecipare alla nona edizione di “Ciao Darwin”, programma ideato e condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda con successo su Canale 5.

Il profilo dei candidati

I candidati che vogliono presentarsi alle audizioni devono essere necessaramente maggiorenni e in possesso di almeno una di queste caratteristiche: atruisti (volontariato e non profit); cantanti e musicisti melodici in lingua italiana; appartenenti al mondo della ristorazione tradizionale e popolare; modelle e modelli; spirituali; donne over 40; oziosi; taglie forti uomo e donna; lavoratori del primo e secondo settore; traditi in amore; “Nati ai bordi di periferia”; amanti del denaro; olistici & New Age; ricercatori dell’occulto e del paranormale.

Le date in Sicilia

Due le date di audizioni in programma in Sicilia. Il 15 marzo sarà Palermo ad ospitare i provini per poter partecipare al divertente programma in onda su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis. Il giorno dopo la produzione si sposterà a Catania per proseguire la ricerca delle figure idonee.

Come inviare la domanda

Per poter partecipare ai casting in Sicilia gli interessati possono candidarsi inviando un’e-mail completa di dati anagrafici; recapito telefonico; una foto in allegato; dicitura per la liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”, all’indirizzo d.bonolis@sdl2005.it specificando la città scelta per presentarsi all’audizione.