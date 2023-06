C’è Ciao Darwin: niente ultimo saluto al Cavaliere da Bonolis

Tra i tanti volti noti dello spettacolo, spicca l'assenza di uno dei presentatori di punta della famiglia Mediaset

Ai più non sarà certamente sfuggito: nella parata di personaggi della televisione, inquadrati durante i funerali per l’ultimo saluto a Berlusconi, l’assenza di Paolo Bonolis ha fatto “rumore”. Come poteva mai mancare, insieme a Sonia Bruganelli, uno degli uomini di punta della grande famiglia Mediaset? A spiegare l’arcano, tramite un post su Instagram ci ha pensato l’ormai ex moglie.

Impegni di lavoro

La Bruganelli mostra lo studio in cui sta registrando Ciao Darwin, con i funerali del Cavaliere sui maxi schermi e la scritta. “L’unico modo per essere lì…” con un cuore nero. Insomma la (ex) coppia non è potuta andare a Milano per le esequie per impegni di lavoro. Che poi, ma questo non c’entra nulla con l’assenza al Duomo per l’ultimo saluto al Cavaliere, oggi, il presentatore che ai tempi di Fininvest mosse i primi passi su Rete 4 con Bim Bum Bam ha pure compiuto gli anni: 62.