Funerali Berlusconi, spunta un cartello, “Vergogna di Stato”: folla aggredisce uomo

Rischia grosso un uomo che decide di provocare all'esterno del Duomo

Serpeggiava nell’aria la contestazione, tant’è che l’episodio della donna con la maglietta polemica nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi non è rimasto isolato. Davanti al Duomo infatti, un uomo ha rilanciato, indossando una t-shirt con la scritta: «Io non sono in lutto e il cartello ‘vergogna di Stato’». Letto il messaggio provocatorio alcuni presenti lo hanno aggredito quell’uomo proprio durante lo svolgimento delle esequie.

Atteggiamento non gradito

Dverse le persone che arrampicate sulla statua equestre in piazza Duomo hanno iniziato a urlare “scemo e provocatore“, mentre una donna gli si è avventata contro brandendo in mano un ombrello. A strappargli dalle mani il cartello oltruggioso ci ha invece pensato un altro uomo, invece. Per sua fortuna, il contestatore è stato difeso da qualcuno finché è arrivata la polizia e lo ha scortato fuori.