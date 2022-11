Evasione, denunciato lo youtuber CiccioGamer89: “Oltre 1 mln euro non dichiarati”

Su Instagram Cicciogamer è seguito da oltre 1.5 milioni di persone

Vanta oltre 3,5 milioni di followers, e adesso oltre un milione di euro non dichiarati al Fisco. Per questo motivo CiccioGamer89 lo youtuber è stato denunciato dalla Gdf del Comando Provinciale di Roma.

Chi è “CiccioGamer89”

Mirko Alessandrini, alias Cicciogamer89, è un giovane 33enne romano molto conosciuto su Youtube. Il suo canale ha oltre 3.55 milioni di iscritti e i suoi video contano milioni di visualizzazioni. Ha aperto il suo canale online dieci anni fa nel 2012 e nei contenuti che propone, Cicciogamer intrattiene gli utenti giocando ai videogame, soprattutto a Clash Royal e Fortnite.

La sua bravura lo ha reso molto famoso, oggi Mirko Alessandrini è tra gli youtuber italiani più conosciuti e seguiti. Oltre ai gameplay pubblica anche video del suo format “In cucina con Ciccio”, dove diffonde contenuti nel quale è intento a cucinare diverse ricette.

Due libri e followers

Negli anni ha pubblicato anche due libri, il primo è “Io, me e me stesso” edito da Mondadori, un testo molto personale e incentrato sulla sua vita. Mentre l’altro libro è più tecnico, si tratta di una guida del videogioco Fortnite – libro edito da Salani – molto popolare tra i più giovani. A fornirgli ulteriore popolarità è stato un episodio accaduto in un programma televisivo sul canale La7, quando il giornalista Gianluigi Nuzzi, discutendo con l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, le aveva chiesto se conosceva Cicciogamer a dimostrazione della sua vicinanza ai giovani. La risposta dell’ex ministra è stata negativa, ma il video è diventato virale. Su Instagram Cicciogamer è seguito da oltre 1.5 milioni di persone.