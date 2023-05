Ciclista 75enne travolto da auto: è caccia al pirata della strada

Causa violento impatto l'uomo è morto sul colpo.

Ancora una tragedia causata dai famigerati pirati della strada, gli stessi che, dopo avere travolto le proprie vittime non si fermano a prestare aiuto. Accade nelle strade del barese in Puglia l’ennesimo incidente che, questa volta coinvolge un ciclista 75enne di Capurso, tamponato da una Mercedes Classe A di colore grigia. Dettaglio questo non indifferente affinchè le forze dell’ordine, impegnate a fare luce sul sinistro, possano riuscire a risalire al colpevole.

Caduta rovinosa

Sbalzato dalla biciletta e stramazzato sull’asfalto, per l’anziano signore, nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare: l’uomo, purtroppo, è morto sul colpo. L’automobilista invece ha fatto perdere le proprie tracce.