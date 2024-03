Cimitero di Enna, nuovi spazi per richiedenti in graduatoria

Dopo diciotto anni, si amplia il suolo del camposanto per scongiurare il pericolo legato ai rallentamenti delle tumulazioni. L’assessore al ramo, Giancarlo Vasco: “Risultato importante per la comunità”

ENNA – “Finalmente, dopo oltre diciotto anni, sarà avviato lo scorrimento della graduatoria dei richiedenti suolo cimiteriale”. Lo ha comunicato l’assessore con delega ai servizi cimiteriali Giancarlo Vasco, che sottolinea “l’importanza del lavoro svolto dagli uffici e dal mio predecessore nella delega, Salvatore Sanfilippo, che ci ha consentito di raggiungere un risultato di grande importanza per la nostra comunità”.

“Grazie a questa attività – spiega infatti Vasco – possiamo dire di avere scongiurato il pericolo legato al rallentamento delle tumulazioni per carenza di spazio che, invece, si vivono in altre realtà tristemente note alla cronaca negli ultimi anni, dando risposta alle quasi duecento istanze di concessione di suolo cimiteriale in giacenza presso gli uffici”.

Ampliamento del cimitero comunale

L’ampliamento del cimitero comunale, si legge nella determinazione dirigenziale firmata dall’ingegnere Giovanna Villari lo scorso otto marzo, avverrà grazie alla contestuale riduzione della fascia di rispetto e alla realizzazione di apposite opere di regimentazione e smaltimento delle acque bianche nell’area interessata, il cui iter amministrativo per l’appalto è attualmente in corso.

Questa ulteriore disponibilità si aggiunge ai circa 300 loculi attualmente in corso di costruzione. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Maurizio Dipietro che evidenzia “l’importanza di dare risposte alla cittadinanza rispetto a problematiche così sentite, perché legate a sentimenti comuni di vicinanza e affetto nei confronti dei nostri cari estinti”.