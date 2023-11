“Circeo”, in onda da martedì 14 novembre su Raiuno: trama e cast

"Circeo" è composta da tre puntate che saranno trasmessi il 14, il 21 e il 28 novembre alle 21.30 su Raiuno.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne, su Raiuno andrà in onda “Circeo” martedì 14 novembre 2023.

Prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e con Paramount Television International Studios e Paramount+, diretta da Andrea Molaioli e scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli, “Circeo” è stata premiata ai Nastri D’argento 2023 come miglior docuserie. È composta da tre puntate che saranno trasmessi il 14, il 21 e il 28 novembre alle 21.30 su Raiuno.

La trama

La serie è ispirata alla tragica vicenda del cosiddetto “massacro del Circeo”, in cui due ragazze, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, vennero attirate con l’inganno in una villa romana col pretesto di una festa dove furono violentate e picchiate da tre coetanei, Gianni Guido, Andrea Ghira e Angelo Izzo.

Rosaria morì, mentre Donatella riuscì a salvarsi fingendosi morta. Da quel momento inizia la sua battaglia giudiziaria contro i responsabili. È da qui che “Circeo” prende il via, ripercorrendo il processo attraverso l’uso di personaggi di fantasia che si mescolano a fatti realmente accaduti.

Il compito di interpretare Teresa Capogrossi è stato affidato a Greta Scarano. Capogrossi è un personaggio di fantasia che rappresenta tutte le avvocate che sono state vicine a Donatella Colasanti. Capogrossi è una giovane e ambiziosa avvocata che lavora prima per il noto penalista Fausto Tarsitano (interpretato da Enrico Ianniello) e poi per Tina Lagostena Bassi (interpretata da Pia Lanciotti). Capogrossi è impegnata in prima linea per la riforma della legge sulla violenza sessuale.

“Conoscevo bene la storia perché ha fatto scalpore per la brutalità. Ma ignoravo quello che è accaduto dopo, quel momento storico. “Il massacro del Circeo” ci ha lasciato in eredità tante libertà di cui oggi godiamo, grazie alle donne di tutta Italia che si sono schierate al fianco di Donatella, diventata un simbolo del movimento femminista. E lo stupro, da reato contro la morale è diventato un reato contro la persona” ha dichiarato Greta Scarano in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

In merito a cosa l’ha colpita della vicenda, l’attrice ha spiegato: “La colpevolizzazione della vittima, accusata di essersela cercata. Accade ancora oggi, motivo per cui molte donne hanno paura di denunciare. Paura che Donatella non ha avuto. E questo è l’obiettivo della serie, che vuole essere un messaggio di rinascita, di speranza. La Colasanti si è battuta come una leonessa per tornare a vivere”.

Il cast

Oltre a Greta Scarano, nel cast ci sono Ambrosia Caldarelli che interpreta Donatella Colasanti, Adalgida Manfrida che è Rosaria Lopez. A questi si aggiungono: Angelo Spagnoletti, Benedetta Cimatti, Guglielmo Poggi, Pia Lanciotti ed Enrico Ianniello.

Dove e come guardare “Circeo”

È possibile guardare “Circeo” su Rai Uno a partire da martedì 14 novembre 2023 alle ore 21:30 per tre settimane. La serie è disponibile su RaiPlay dove non solo potrà essere vista in diretta streaming, ma anche on demand una volta che gli episodi saranno mandati in onda.