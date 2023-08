Il dolore per la strage sulla Milano-Torino, Cisl: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale”

L'incidente ferroviario, in cui hanno perso la vita cinque operai (due dei quali di origine siciliana), scatena la reazione dei sindacati.

La Cisl Palermo Trapani esprime cordoglio per la strage di Brandizzo, dove cinque operai sono morti dopo essere stati travolti da un treno della linea Milano-Torino.

Tra le vittime del tragico incidente sul lavoro, la cui dinamica rimane ancora da chiarire, ci sono purtroppo anche due siciliani: Giuseppe Saverio Lombardo, originario di Marsala, e Kevin Laganà, la vittima più giovane, un 22enne originario di Messina.

Cisl e il cordoglio per la strage di Brandizzo

“Siamo letteralmente sconvolti per l’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro in cui hanno perso la vita cinque operai nel Torinese, perché travolti a Brandizzo poco prima della mezzanotte da un treno sulla linea Torino-Milano. Ci stringiamo attorno alle famiglie, così come a quella di Giuseppe Saverio Lombardo, una delle vittime, originario di Marsala”. Così si legge nella nota della Cisl Palermo Trapani, dopo l’incidente sul lavoro della scorsa notte.

“Le indagini chiariranno la dinamica – aggiunge -, come sempre a tutti i livelli rilanciamo l’appello a un maggior impegno sul fronte della sicurezza sul lavoro che anche nel nostro territorio mostra troppe falle che pesano sul futuro dei lavoratori. Si tratta di un’emergenza nazionale e va potenziata con forza l’azione portata avanti da anni dalla nostra confederazione. Servono controlli, formazione e un coordinamento sinergico fra tutti coloro che hanno responsabilità sulla salute e sulla vita dei lavoratori”, conclude il segretario generale Leonardo La Piana.

Immagine di repertorio