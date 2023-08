Strage sulla Torino-Milano: anche Kevin Laganà, la vittima più giovane, era siciliano

La Sicilia piange due vittime dopo il tragico incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo.

L’incidente ferroviario sulla linea Torino-Milano, avvenuto a Brandizzo nella notte, ha posto fine alla vita di 5 operai. Purtroppo, tra questi, ci sono anche due siciliani: il primo è il 53enne Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala ma residente a Vercelli; il secondo è il più giovane delle vittime, il 22enne Kevin Laganà, anche lui residente a Vercelli.

Immenso il dolore anche per le altre vittime della strage: Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Tutte e cinque le vittime lavoravano per un’azienda attiva nel settore dell’armamento ferroviario e tutte hanno condiviso un tragico destino. Miracolosamente illesi altri due operai, sfiorati ma non travolti dal convoglio.

Incidente ferroviario sulla Torino-Milano, chi era Kevin Laganà

Kevin, 22 anni, era originario di Messina ma dopo aver completato le superiori aveva deciso di trasferirsi al nord per lavoro. Lì pensava di costruirsi un futuro radioso e invece ha trovato la morte in una tragedia sul lavoro che ha sconvolto l’Italia intera.

La dinamica dell’incidente ferroviario rimane ancora da confermare. Secondo una prima ricostruzione, intorno alla mezzanotte un treno della linea Torino-Milano avrebbe travolto e ucciso – all’altezza della stazione di Brandizzo – cinque addetti alla manutenzione ferroviaria al lavoro sui binari. Viaggiava, secondo le prime informazioni, a 160 chilometri orari.

Gli operai, si legge in una nota di Rete Ferroviaria Italiana, sarebbero stati investiti da un treno non in servizio commerciale. La dinamica dell’accaduto, prosegue la nota, è al vaglio delle autorità competenti e di Rete Ferroviaria Italiana che esprime “profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti”.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polfer.

