Strage sulla Torino-Milano, 5 operai travolti da treno: morti due siciliani

Due le vittime siciliane nell'incidente ferroviario, si tratta del marsalese Giuseppe Saverio Lombardo e del messinese Kevin Laganà.

Cinque operai hanno perso la vita in un incidente ferroviario avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la linea che collega Torino a Milano, tra Chivasso e Brandizzo.

Incidente Brandizzo, cos’è successo

Secondo la ricostruzione dei fatti, gli operai che si stavano occupando di alcuni lavori di manutenzione sarebbero stati travolti da un treno regionale che viaggiava a 160 km/h in direzione Torino. Il mezzo stava viaggiando senza passeggeri e trasportava una decina di vagoni vuoti da una stazione all’altra.

Gli operai sarebbero stati trascinati per centinaia di metri lungo i binari e sarebbero morti sul colpo. Altre due persone sarebbero state trasportate in ospedale, ma non avrebbero riportato ferite poiché soltanto sfiorati dal convoglio. I due sarebbero sotto shock, così come il macchinista.

Incidente Brandizzo, due siciliani tra le vittime

Le vittime di età compresa tra i 22 e i 52 anni, e lavoravano per una ditta esterna che stava eseguendo dei lavori di sostituzione di alcuni binari a poca distanza dalla stazione di Brandizzo. Tra queste, figurano anche due siciliani. Si tratta di Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala (Trapani) ma residente a Vercelli.

L’altra vittima è Kevin Laganà, 22 anni, residenti anch’egli a Vercelli ma originario di Messina. Si tratta della persona più giovane ad aver perso la vita della tragedia.

Gli altri operai deceduti, tutti piemontesi, sono Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo e Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso.

Incidente Torino-Milano, RFI: “Cordoglio, dinamica al vaglio”

“RFI esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti”, scrive Rete ferroviaria italiana (RFI) in una nota diffusa in queste ore.

La società sottolinea che “lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, nei pressi di Chivasso, in un’area dove erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna, alle 23,50 di mercoledì 30 agosto un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai. Cinque di loro sono deceduti”. ”La dinamica di quanto accaduto – conclude RFI – è al vaglio delle autorità competenti e di Rete ferroviaria italiana”.

Salvini: “Terribile tragedia, verifiche in corso su accaduto”

“Terribile tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Milano: nella notte un treno ha investito un gruppo di operai nei pressi di Chivasso. Cinque lavoratori hanno perso la vita. Mi stringo con profondo dolore alle famiglie e ai colleghi, unendomi nel cordoglio e nella preghiera”, scrive sui social il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini.

“La norma prevede che i cantieri sui binari possano cominciare quando è certificata l’assenza di treni sulla linea, Procura e tecnici stanno verificando come stanotte sia potuto accadere un simile drammatico incidente”, conclude il leader della Lega.