Clima, Cnr: “Il 2022 l’anno più caldo della storia per l’Italia”

Gli studi del Cnr hanno rivelato il primato negativo del 2022, che si avvia a diventare l'anno più caldo dal 1800 per l'Italia

E’ arrivata la conferma ufficiale. Il Cnr ha annunciato che per l’Italia il 2022 sarà l’anno più caldo di sempre dal 1800.

Le temperature di dicembre sono in linea con la tendenza dei primi mesi dell’anno, già evidenziata dall’istituto Cnr-Isac.

Ad affermarlo è stato il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, aggiugendo che il primato, purtroppo in negativo, del 2022 riguarda sia le temperature massime che quelle medie. Per le minime, invece, l’anno record è stato il 2018, posizionato come secondo anno più caldo di sempre dopo il 2022.

Nel mondo, invece, è stato il 2016 l’anno più torrido a livello mondiale, precedendo il 2020 e il 2019.

Italia, caldo inaspettato al centro sud e in montagna per Natale

Secondo gli esperti, a Natale si è verificato un caldo inaspettato al centro sud e nelle zone di montagna.

Giorni, quelli del 24 e del 25, caratterizzati da caldo e temperature anomale anche 10°C sopra la media. Massime da record, tra i 23 e i 25 gradi, potrebbero essere registrate localmente soprattutto in Sardegna (Cagliari) e Sicilia.

Il mese di dicembre 2022, dunque, potrebbe diventare il mese più caldo mai registrato in Italia dal 1800.