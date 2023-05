“Beccato” con la droga due volte, cocaina anche nel sacchetto delle patatine: arrestato 21enne

Cocaina nascosta per allontanare i sospetti, ma i tentativi di sfuggire ai carabinieri si sono rivelati vani per un giovane fermato nel Catanese.

“Beccato” per ben due volte con gli stupefacenti a seguito, prima sulla Provinciale 7 e poi sulla Statale 114, in provincia di Catania: per questo i carabinieri lo hanno arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio.

L’arrestato è un 21enne di origini rumene, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie.

“Beccato” due volte con la droga, arrestato nel Catanese

I carabinieri di Castiglione di Sicilia, mentre pattugliavano la Strada Provinciale 7 che conduce nel comune di Francavilla di Sicilia, si sono insospettiti per il comportamento dell’uomo che, alla guida di una Smart nera, ha prima affiancato due giovani a bordo di un’altra auto e poi ha allungato il braccio come per cercare di passare loro qualcosa. L’uomo, accortosi della presenza dei militari, ha repentinamente ritirato il braccio in auto e si è dato alla fuga.

Il tentativo di dileguarsi è stato tuttavia vano, in quanto i militari lo hanno fermato dopo alcune centinaia di metri. Durante il controllo, il giovane ha improvvisamente estratto qualcosa da una busta di patatine che aveva sotto al poggia-braccio e ha iniziato a masticare. Subito i carabinieri lo hanno invitato a espellere quanto stava masticando: si trattava di 4 involucri di cellophane contenenti cocaina. A questo punto, i militari hanno perquisito il veicolo al cui interno, precisamente nella busta di patatine, hanno trovato due ulteriori dosi in cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di 6 grammi. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato e anche sanzionato amministrativamente poiché si è scoperto che era sprovvisto della patente di guida, già sospesa dalla Prefettura.

Il secondo controllo dopo qualche giorno

A distanza di qualche giorno, i carabinieri della stazione di Calatabiano sulla Strada Statale 114 hanno notato due giovani a bordo di un motorino SH di colore bianco, a bordo del quale il passeggero, notati i militari, ha lanciato in strada una bustina. Prontamente recuperata dagli operanti, la busta conteneva quattro involucri di cellophane con all’interno cocaina del peso complessivo di 8 grammi.

Da accertamenti approfonditi, i carabinieri hanno scoperto che il 21enne era lo stesso denunciato qualche giorno prima dai colleghi di Castiglione di Sicilia, pertanto hanno proceduto al sequestro della droga e all’arresto del giovane. L’autorità giudiziaria ha disposto per il ragazzo la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

