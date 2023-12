Coldiretti, Istat: aiuti per mangiare a 630mila minori

Aiuti per far nutrire 630mila minori in difficoltà di età inferiore ai 15 anni. Sono creature che hanno bisogno di supporto per mangiare.

Aiuti per far nutrire 630mila minori in difficoltà di età inferiore ai 15 anni. Sono piccole creature che hanno bisogno di supporto pure per bere il latte o mangiare a causa di situazioni di povertà. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulle condizioni di vita dei minori rilevate dall’Istat venute alla luce sui dati del Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti (Fead).

“Si tratta di circa praticamente un quinto del totale dei 3,1 milioni di persone assistite tra i quali ci sono anche 356 mila anziani sopra i 65 anni – afferma Coldiretti -. Dagli omogenizzati, al latte, dai biscotti per l’infanzia alle merendine sono alcuni dei prodotti donati specificamente per soddisfare le esigenze dei minori.

Aumenta il movimento solidale e il numero di volontari

“Contro la povertà è cresciuta anche la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai singoli cittadini a partire dall’esperienza della Spesa sospesa dei mercati contadini di Campagna Amica grazie alla quale sono stati raccolti oltre 9 milioni di chili di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero, donati ai più bisognosi” dice in conclusione Coldiretti.