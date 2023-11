Colonnello della GdF di Acireale muore dopo malore mentre fa kitesurf

Perde prematuramente la vita il tenente colonnello del Guardia di finanza, Roberto Russo. Si tratta di un 40enne originario di Acireale.

Perde prematuramente la vita il tenente colonnello del Guardia di finanza, Roberto Russo, comandante del nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale di Rimini. Si tratta di un 40enne originario di Acireale che scomparso nella serata di ieri in ospedale.

Dal malessere al soccorso

L’uomo intorno alle 13 stava facendo kitesurf quando, dopo un malore in mare, è stato visto riverso in acqua da un bagnino di salvataggio, surfista, all’altezza del bagno 60 di Rimini. Il colonnello è stato così portato a riva. Sono subito state messe in atto le necessarie manovre cardio-respiratorie. È stato trasferito d’urgenza in ospedale ed è morto alle 21 circa.