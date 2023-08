Colpito da fulmine mentre gioca a pallone, 12enne in condizioni critiche

Il bimbo è attualmente intubato, ancora non ha ripreso conoscenza e probabilmente verrà trasferito in rianimazione

Un dodicenne è stato colpito da un fulmine mentre giocava a pallone. E’ successo a Chieti Scalo. “Appena saputa la notizia, ho telefonato al primario del pronto soccorso che era in servizio, che mi ha parlato di una situazione critica molto brutta. Il bimbo è attualmente intubato, ancora non ha ripreso conoscenza e probabilmente verrà trasferito in rianimazione all’ospedale di Pescara”, dice all’Adnkronos Diego Ferrara, sindaco di Chieti.

Il sindaco: “Forte dolore per questa notizia”

“Sento forte il dolore di questa notizia – continua – e non solo come dovere di primo cittadino ma avendo nipoti di 14, 10 e 11 anni che fanno sport mi sono immedesimato come nonno in questa situazione. Credo e spero che la fibra forte di un dodicenne serva a farlo uscire dalla gravità delle sue attuali condizioni”.