Folgorato da fulmine alla fermata del bus: 15enne in arresto cardiaco

La vita del giovane, trasportato in osepdale, è adesso appesa a un filo

Folgorato mentre attendeva l’autobus. La vicenda martedì a Beausset (Var), in Francia, dove un un adolescente è in grave pericolo di vita. Scioccati i testimoni, che in seguito al forte boato hanno visto il 15enne accasciarsi sotto un maestoso cipresso alto 10 metri anch’esso colpito dalla saetta.

Soccorsi provvidenziali

Privo di sensi, il malcapitato è stato soccorso dai pompieri la cui stazione, fortunatamente, distava poche centinaia d metri dal luogo dell’incidente. Gli eroici soccorritori hanno prontamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. In un momento di grande tensione, la vita del giovane, trasportato in osepdale, è adesso appesa a un filo.