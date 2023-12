Colpo di pistola ad Agrigento, 49enne ferito alla mano

Secondo le prime informazioni, un uomo di origini tunisine è rimasto ferito ad una mano da un colpo di pistola

Colpo d’arma da fuoco questa mattina in via Cannameli, in pieno centro storico, ad Agrigento. Secondo le prime informazioni, un 49enne di origini tunisine è rimasto ferito ad una mano da un colpo di pistola esploso da una persona in via di identificazione.

L’intervento della polizia

Lanciato l’allarme, sul luogo del ferimento sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e i medici del 118 che hanno soccorso l’uomo, trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio. Caccia all’uomo tra le vie limitrofe e indagi in corso per risalire all’identità dell’aggressore.