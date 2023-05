“Coltiviamo Catania”, l’iniziativa che dice no al degrado del Parco di Cibali

Domenica 21 maggio alle ore 10.00 appuntamento agli Orti di Cibali – Via Nazario Sauro 82 – per scoprire uno spazio verde urbano abbandonato, ripulirlo e avanzare nuove proposte per una città più verde.

Pulizia volontaria, laboratorio per bambini, passeggiata alla scoperta del Parco della Susanna e dibattito con il candidato sindaco Maurizio Caserta, i candidati al consiglio comunale Gianina Ciancio e Daniele Cavallaro e alcuni rappresentanti di diverse associazioni catanesi, questo il programma dell’iniziativa lanciata da Daniele Cavallaro, fondatore dell’associazione Gammazita, per portare all’attenzione pubblica la storia e la situazione di degrado del Parco di Cibali e chiedere tutela per un luogo prezioso per molti cittadini.

«Noi a Cibali ci vogliamo un parco» dichiara Daniele Cavallaro «orti urbani, aree gioco per i bambini, e tutela per il bosco e la “Grotta Lucenti”, le cave di ghiara della novella di Verga Rosso Malpelo, nostro patrimonio naturale e culturale. 18 ettari di verde in una città priva di alberi sono aria pura per tutti!».

Conosciuto anche come “Orti della Susanna”, il parco è un polmone verde di 18 ettari, risiede nel cuore di uno dei quartieri più popolosi di Catania e nel tempo è stato minacciato da diversi progetti speculatori ed incendi. All’interno dell’area sussistono un bosco spontaneo, cresciuto sulle lave della colata del 1669, rifugio di diverse specie animali; una grotta, oggetto di visite frequenti da parte degli speleologi e ancora in parte inesplorata, l’ingresso di una cava del ‘700, dalla quale si estraeva la terra rossa chiamata in dialetto agghiara, narrata da Giovanni Verga in Rosso Malpelo. Nonostante il grande valore naturalistico e storico il parco è abbandonato e lasciato all’incuria da decenni.

«Oggi è necessario difendere, ripulire e valorizzare tutti gli spazi verdi esistenti a Catania. Occorre una nuova urbanistica e un’attenzione maggiore verso il nostro territorio devastato dalla cementificazione selvaggia. Dobbiamo recuperare, pezzo per pezzo, tutto il verde della nostra città. Cominciamo dal Parco di Cibali per andare verso una Catania più verde!» dichiara Daniele Cavallaro, candidato al Consiglio Comunale con il Movimento Cinque Stelle a sostegno di Maurizio Caserta sindaco.