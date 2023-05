Colto da malore improvviso durante passeggiata: morto bancario padre di due figli

Vani i tentativi di rianimarlo da parte di un giovane prima e del 118 poi.

Giandomenico Lazzaro era un 63enne dipendente di banca con la sana abitudine di fare attività fisica in uno dei posti più amati dagli aquilani, il sentiero di Madonna Fore. Una semplice passeggiata, un pò di jogging immerso nel sentiero in mezzo al verde si è però trasformata in tragedia. L’uomo si è accasciato, colto da un malore e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Primo soccorso

A rinvenire il corpo esanime, intorno alle 19.30 è stato un gruppo di ragazzi che, complice il clima ideale, erano anche loro dediti alla sana attività fisica. Uno dei giovani ha avuto la prontezza di utilizzare il defibrillatore che era stato posizionato proprio pochi metri nel 2019 grazie all’associazione “Azimut”, nell’ambito del progetto della “Città cardioprotetta”.

Il cordoglio della comunità

Purtroppo, sia le manovre di rianimazione approntate dal giovane che l’intervento dei soccorsi del 118 nel frattempo allertati, non hanno prodotto gli effetti sperati. Sul posto, di difficile accesso per le auto, anche i vigili del fuoco. Grande choc, una volta appresa la notizia della morte del bancario, nella comunità abruzzese, dove l‘uomo era molto apprezzato e conosciuto.