“Come un gatto in tangenziale”, ancora nei guai le gemelle Giudicessa: sequestrati 110 mila euro

Furono protagoniste del film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi: da anni, però, le due sorelle attrici fanno i conti con la giustizia

Si troverebbe di nuovo nei guai una delle gemelle protagoniste nel 2018 del film “Come un gatto in tangenziale”, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi e Sonia Bergamasco.

Alessandra Giudicessa, 43 anni, la Pamela della commedia del regista Riccardo Milani, è stata infatti raggiunta da una nuova denuncia per ricettazione.

La guardia di finanza, su delega della procura di Roma, come riferisce La Repubblica, ha bussato alla porta della casa romana, dove l’attrice vive con il marito, facendo scattare un maxi sequestro di beni per 110mila euro.

Nello specifico, i finanzieri hanno confiscato due polizze vita per un valore di 80mila euro e due auto, acquistate tra il 2018 e il 2019, per un valore complessivo di 35mila euro. La motivazione? La “pericolosità sociale” legata a truffa e ricettazione.

I precedenti delle due gemelle

Diversi, come già scritto poc’anzi, sono i precedenti a carico delle due sorelle, resesi protagoniste di svariati furti a Roma: nel luglio 2018 rubarono profumi per 550 euro in un negozio a via Marmorata, mentre nel febbraio 2019 rubarono 18 capi d’abbigliamento in un negozio in viale Europa, nella capitale.