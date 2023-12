Comiso, i cittadini diventano ausiliari del traffico

Le forze della Polizia locale scarseggiano: alcuni residenti in forma volontaria si sono messi a disposizione della città e sono stati inseriti nel Corpo. La sindaca: “Daranno un valido contributo negli orari nevralgici”

COMISO – Per far fronte alla carenza di personale del corpo di Polizia locale al comune di Comiso, alcuni cittadini hanno deciso di aiutare la città mettendosi a disposizione dei vigili.

Ecco infatti che qualche giorno fa il sindaco Maria Rita Schembari insieme all’assessore alla Polizia locale Dante Di Trapani e al comandante Salvatore Giardina hanno salutato i nuovi volontari ausiliari del Traffico, cosiddetti Vat, immessi nel corpo di Polizia locale.

I nuovi effettivi, accompagnati per l’occasione dall’ispettore Raffaele Cassibba responsabile della viabilità, hanno incontrato gli esponenti dell’amministrazione comunale: i nuovi volontari ausiliari del traffico vanno a implementare l’organico di quelli già iscritti all’apposito albo e vanno a rafforzare e coadiuvare il personale di Polizia locale.

“Si arricchisce numericamente il corpo della Polizia locale – ha commentato il sindaco Maria Rita Schembari – grazie all’ausilio dei volontari del traffico che daranno un valido contributo e saranno un supporto non solo nella gestione quotidiana del traffico in orari nevralgici come possono essere quelli dell’ingresso e dell’uscita dalle scuole ma anche in occasione di eventi pubblici”

“Ringraziamo ciascuno di questi volontari – ha aggiunto – per il senso di abnegazione e per l’amore che dimostrano per la propria città. Un mio ringraziamento personale va all’assessore Di Trapani e al comandante della polizia locale Giardina per la capacità di aver avviato e portato a termine in tempi celeri questo bando”.

Il progetto era già avviato grazie alla partecipazione di altri volontari, iscritti in un apposito albo. “Assieme al sindaco, abbiamo voluto ringraziare tanto i volontari di lungo corso quanto i neo arrivati per il senso civico che contraddistingue la loro scelta di essere d’aiuto all’Ente nell’espletamento di alcune sue fondamentali funzioni di controllo – ha dichiarato l’assessore Dante Di Trapani – Siamo perfettamente consapevoli di quanto l’impegno di questi nostri concittadini costituisca un segnale concreto di attenzione e cura per il proprio territorio. Da parte nostra, il riconoscimento dell’importanza del gruppo dei Vat è totale, prova ne è che, qualche settimana fa, su input dell’Amministrazione e con la condivisione unanime del Consiglio comunale, abbiamo anche provveduto ad adeguare il regolamento dei Volontari per far sì che il loro sforzo venga premiato con un miglioramento complessivo delle condizioni di servizio. Il gruppo Vat è, a tutti gli effetti, un pilastro del Corpo di Polizia locale del quale andiamo fieri”.